Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu: İran ajanları bedelini ödeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, evine insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

HERKES AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

Netanyahu saldırının İran tarafından yapıldığını iddia etti ve “Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı. Saldırı beni savaşı sürdürmekten caydırmayacak ve İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridinde ve Lübnan’da saldırıların süreceği vurgulayan Netanyahu, “Gazze'den esirlerimizi ve kuzeydeki sakinlerimizi geri getireceğiz” dedi.

"İRAN'IN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise sosyal medya üzerinden “Bugün Başbakan Netanyahu ve ailesine suikast girişiminde bulunan İranlı vekiller, İran'ın gerçek yüzünü ve liderlik ettiği şeytani ekseni bir kez daha ortaya çıkarmıştır” diye yazdı.

"BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK"

İsrail Meclisi’nde (Knesset) Başkanı Amir Ohana ise, “İran, vekili Hizbullah aracılığıyla bugün büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecekler. Bana kalırsa, bedelini ödedikten sonra, bırakın İHA’yı, kağıttan uçak uçurmayı öğrendiklerine bile pişman olacaklar” diye konuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden bugün Netanyahu'nun evinin İHA ile hedef alındığını açıklamış, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ifade edilmişti.