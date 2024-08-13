Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti

Mersin'de ailevi sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki R.Y., ailevi sorunlar nedeniyle evini ve otomobilini ateşe verdi.

Ardından tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangın sonucunda ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri ise intihara teşebbüs eden R.Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın tamamen söndürüldü ve olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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