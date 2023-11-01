Evinin bahçesine giren kişiyi silahla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 28 yaşındaki M.K., evinin bahçesine giren 19 yaşındaki Mehmet Can Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü. M.K., polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Evinin bahçesine giren kişiyi silahla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde silahlı bir olay yaşandı. Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.K. (28), evinin bahçesinden ses geldiğini duydu. Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç'un (19) kaçması üzerine arkasından koştu.

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BELİNDEKİ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı. Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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