Evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Evinin banyosunda ölü bulundu
Çorum'da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü halde bulundu.

Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay ile ilgili alınan bilgiye göre, cadde üzerindeki apartman dairesinde hayatını sürdüren Hacı Murat Kırdı (61) evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

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Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda Hacı Murat Kırdı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırdı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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