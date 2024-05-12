Evinin bodrum katında ölü halde bulundu

Kaynak: İHA
Evinin bodrum katında ölü halde bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs yalnız yaşadığı evin bodrum katında ölü hale bulundu.

Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak'ta yaşanan olayda, yakınlarından haber alınamayan İ.K. adlı şahıs, yalnız yaşadığı 2 katlı evinin bodrum katında hareketsiz halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda İ.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İ.K.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu belirlenen İ.K.'nin ölümüyle ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın kesin sebebini ve detaylarını ortaya çıkarmak için soruşturma devam ediyor.

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