Evinin kapısı çaldı, açınca silahlı saldırıya uğradı

Aktarılan bilgilere göre Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta yaşayan 28 yaşındaki Faruk Y. evinde oturduğu sırada kapısı çalındı. Kapıyı açıp çıkan Faruk Y.’ye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile 7 el ateş edildi. 3 kurşun isabet eden Faruk Y. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Faruk Y., ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi’ne, oradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.