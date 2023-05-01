Evinin önünde odun keserken vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin önünde odun kestiği esnada nereden geldiği bilinmeyen saçmaların vücuduna isabet ettiği adam yaralandı.

Evinin önünde odun keserken vuruldu

İHA'nın haberine göre, Olay, saat 12.00 sıralarında Bayraktar Mahallesi Demre Sokak’ta bulunan iki katlı evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D (41) odun kestiği esnada nerden geldiği bilinmeyen saçmalar ile sırtından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan M.D., telefonla aradığı 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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