Evlere balkondan girip hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Evlere balkondan girip hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’de gece saatlerinde açık balkon kapılarından 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.A. ve C.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde geceleri evlerin açık olan balkon kapılarından girerek 3 ayrı evde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. ve C.Ö.'yü yakalamak için inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takipten sonra harekete geçen ekipler, gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüpheli kişilerin evlerindeki aramalarda çalıntı çeşitli eşyalar ele geçirildi. Eşyalar tutanakla sahiplerine verilirken, 2 şüpheli polis ekiplerindeki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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