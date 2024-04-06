Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı, seçimden sonra da badanaya devam etti

Kaynak: DHA
Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı, seçimden sonra da badanaya devam etti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde, vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü olan Necati Eren, mahallesindeki tüm evleri boyama vaadiyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.

Eren, seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için kolları sıvadı ve seçimin ardından ilk iş olarak mahallenin camisini boyamaya başladı.

Yamanlı Mahallesi'nde yaşayan Necati Eren, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 250 hane ile 420 nüfusa sahip mahallede muhtar adayı oldu. Seçimde, mahallenin mevcut muhtarı ile birlikte 3 aday yarıştı. Eren, 387 seçmenin oyuna talip olarak, evlerin boyanacağına dair söz verdi. Seçim kampanyası boyunca kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, 387 seçmenden 260'ının oyunu alan Necati Eren, muhtar seçildi. Eren, seçim sonrası ilk iş olarak boyacı tulumlarını giyip, mahallenin camisini boyadı.

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-1.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-5.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-6.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-7.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-2.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-3.jpg

evleri-boyayip-muhtarligi-kazandi-secim-37080-4.jpg

Son Haberler
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Dünya
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri Spor
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir Gündem
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır? Yaşam
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır?
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı Video
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi Spor
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı