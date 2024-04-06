Evleri boyayıp muhtarlığı kazandı, seçimden sonra da badanaya devam etti

Eren, seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için kolları sıvadı ve seçimin ardından ilk iş olarak mahallenin camisini boyamaya başladı.

Yamanlı Mahallesi'nde yaşayan Necati Eren, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 250 hane ile 420 nüfusa sahip mahallede muhtar adayı oldu. Seçimde, mahallenin mevcut muhtarı ile birlikte 3 aday yarıştı. Eren, 387 seçmenin oyuna talip olarak, evlerin boyanacağına dair söz verdi. Seçim kampanyası boyunca kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, 387 seçmenden 260'ının oyunu alan Necati Eren, muhtar seçildi. Eren, seçim sonrası ilk iş olarak boyacı tulumlarını giyip, mahallenin camisini boyadı.