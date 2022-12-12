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Kumluca sele teslim oldu

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 04:43
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Evleri su bastı araçlar zarar gördü. Antalya Kumlucada sel

Kumluca sele teslim oldu
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

"SERALAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor.

İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi. (İHA)

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