Sel felaketi bile onlara yaradı. Onarım ihalesi de AKP'li isme gitti

Yoğun yağışın ardından zarar gören Esenboğa Havalimanı'nın onarım işi AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Balaban'ın şirketine verildi. Şirket ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü arasında 1 milyon 188 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ankara’da haziran ayında etkili olan sağanak yağış, kentin birçok bölgesini sular altında bıraktı. Esenboğa Havalimanı da sel felaketinden etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Havalimanının üzerinde oluşan hortum nedeniyle piste iniş yapamayan uçaklar, çevre kentlerde bulunan havalimanlarına yönelmek zorunda kaldı. Yağış, Esenboğa Havalimanı’nı çevreleyen tel örgülere ve havalimanında yer alan çevre güvenlik yolu ile taş duvarlara da zarar verdi.

ONARIM İHALESİ DÜZENLEDİ

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, havalimanında selden zarar gören yerlerin onarımı için 22 Ağustos’ta ihale düzenledi. ‘Pazarlık’ yöntemi ile yapılan ihaleye üç şirket teklif verdi. DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü’nce 1 milyon 209 bin 999 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihaleye verilen en yüksek teklif 1 milyon 220 bin TL olurken en düşük teklif ise 1 milyon 188 bin 936 TL olarak kayıtlara geçti.

İhaleye en düşük teklifi veren Balaban İnşaat Müteahhitlik isimli şirket ile DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü arasında 1 Eylül’de sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli 1 milyon 188 bin 936 TL olurken 1 Eylül itibarıyla havalimanında onarım çalışmalarına başlayan şirketin, iş teslimini 15 Ekim’de tamamlayacağı bildirildi.

DHMİ’den 1,1 milyon TL’lik ihale alan şirketin yönetiminden ise AKP’li siyasetçi çıktı. AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Balaban’ın şirketin sahibi olduğu öğrenildi. Şirketin, DHMİ Esenboğa Başmüdürlüğü’nden daha önce dört ihale daha aldığı belirlendi.

ŞİRKET ESENBOĞA İHALELERİNE ABONE

Balaban İnşaat Müteahhitlik şirketinin DHMİ Esenboğa Başmüdürlüğü’nden aldığı ihaleler ve maliyetleri ise şöyle kaydedildi:

•Esenboğa Havalimanı Sosyal Tesisleri İçinde Bulunan Yüzme Havuzunun Muhtelif Tadilat İşleri: 89 bin 400 TL

•DHMİ Esenboğa Havalimanı Yarı Açık Sundurmanın Tadili: 96 bin 400 TL

•Esenboğa Havalimanı Haberleşme Atölyesinin Kalibrasyon Laboratuvarı Haline Getirilmesi: 149 bin 800 TL

•Giriş Nizamiyesinin Dayanıklı Zırh ile Kaplanması İşi: 79 bin 400 TL