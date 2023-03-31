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Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı   

Adana’da 3 adreste yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.   

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:32
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Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı   

Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı   
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Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Çukurova ilçesinde iki şahsa ait 3 adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan aramada 3 kilogram bonzai, 2 kilo 250 gram kubar esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 gram kenevir tohumu ve 1 oda iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 910 lira ele geçirildi. Jandarma, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. (İHA)   

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