Evlerinin bahçesinde 22 adet sikke buldular

Kaynak: DHA
Evlerinin bahçesinde 22 adet sikke buldular
Hatay Antakya’da evlerinin bahçesinde Bizans dönemine ait 22 sikke bulan iki kardeş eserleri jandarmaya teslim etti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan iki kardeş kendilerine ait arazide tarihi sikkeler buldu.

Kardeşler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ifadelerine yer verildi:

“Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır”

e1.jpg

e2.jpg

Son Haberler
CHP’ye geçen belediyelerin borçları belli oldu: Tek tek sıraladılar Gündem
CHP’ye geçen belediyelerin borçları belli oldu: Tek tek sıraladılar
İzmir’de dehşet: Biri 8 kez bıçakladı, diğeri ateş etti Yaşam
İzmir’de dehşet: Biri 8 kez bıçakladı, diğeri ateş etti
AKP'den CHP'ye geçen ilçede sahil şeridi yeniden halkın kullanımına açıldı Gündem
AKP'den CHP'ye geçen ilçede sahil şeridi yeniden halkın kullanımına açıldı
Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi Yaşam
Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Lüks restoranda skandal görüntüler: Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Gündem
Lüks restoranda skandal görüntüler: Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi Gündem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi