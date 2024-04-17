Evlerinin bahçesinde 22 adet sikke buldular

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan iki kardeş kendilerine ait arazide tarihi sikkeler buldu.

Kardeşler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ifadelerine yer verildi:

“Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır”