Evli çifti kaza ayırdı

Kaynak: İHA
Evli çifti kaza ayırdı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü yaralanırken araçta yolcu olarak bulanan eşi ise yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönü Yedigöller Parkı bölgesinde yaşanan kazada, Celal Kılıç kontrolündeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonra kaza bölgesine sağlık, polis ve jandarma ekiplerin yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sürücünün eşi Mecbure Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

aw269854-02.jpgYaralanan Celal Kılıç ise olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ekiplerce Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Kılıç'ın vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç’ın cenazesi ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

aw269854-03.jpgYaşanan ölümlü kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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