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  • Evli olduğu F.S. tarafından şiddete uğrayan Emine Sağır yaşadıklarını anlattı

Evli olduğu F.S. tarafından şiddete uğrayan Emine Sağır yaşadıklarını anlattı

Evli olduğu F.S. tarafından uzun süredir şiddete maruz kalan Emine Sağır, ölümle tehdit ediliyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:23
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Evli olduğu F.S. tarafından şiddete uğrayan Emine Sağır yaşadıklarını anlattı

Evli olduğu F.S. tarafından şiddete uğrayan Emine Sağır yaşadıklarını anlattı
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Emine Sağır, on üç yıldır evli olduğu F.S. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. 22 yaşında görücü usulü evlendiğini ve çocuklarına da hakaret edildiğini aktaran Sağır, boşanmak için verdiği mücadeleyi anlattı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre, şiddetin, evliliğinin ilk zamanlarında başladığını ve yıllarının psikolojik olarak da baskı altında geçtiğini belirten Sağır, kendisinin ve çocuklarının yaşadığı süreci anlatmak için "Evlendikten bir süre sonra kendi kendine vurmaya başladı. Kafasını duvara vuruyordu. Sonra da bana şiddet uygulamaya başladı. Çocuklarımı kucağımdan alıp onları başka odaya beni başka odaya kapatıp beni dövmeye başlıyordu" dedi.

"TELEFONUMA KADES İNDİRDİĞİMİ ANLAYINCA SİLİYORDU"

Çocuklarının sürekli annelerini korumaya çalıştığını ve bu süreçte yıprandıklarını belirten Sağır, "Ellerimi ve ayaklarımı bağlıyordu. Sonra da kafama vuruyordu. Bayılana kadar dövüp soğuk suyun altına sokup ayıltıyordu. Sonra yine dövmeye devam ediyordu. Telefonuma KADES indirdiğimi anlayınca siliyordu" ifadelerini kullandı.

Evli olduğu F.S.'nin evin anahtarını ve telefonunu da elinden aldığını, bu süreçte sürekli komşularından yardım istemeye çalıştığını anlatan Sağır, şüphelinin mahkemeye çıktığında yaşananları inkar edip "Halı kaydı, ayağı kaydı" gibi ifadeler verdiğini aktardı.

Çocukların da sürekli küfür ve hakarete maruz kaldığını belirten Sağır, çocukların yaşananlardan etkilendikleri için ilaç kullandıklarını söyledi.

"BUGÜNE KADAR NE YAPTILAR? 3-5 PARA CEZASI VERİYORUM SADECE.' DİYOR."

Sağır, 4 Aralık'ta yaşanan son olayı ise şu şekilde anlattı:

"Çocuğumun bir ders notu düşük geldi, bu yüzden kendi kafasını yine bir yerlere vurmaya ve çocuğuma hakaret etmeye başladı. Çocuğumun ellerine vurdu. Beni tekmelemeye başladı. Kapı çalınca hiçbir şey olmamış gibi kapıyı açtı ve 'Dayınız geldi çocuklar' dedi. Çocuklar da dayılarının bacağına sarıldılar. Kardeşim de 'Çocukların psiklojisini neden bozuyorsun?' diyince kavga etmeye başladılar. Çevredekilerden yardım istedim. Komşular ayırdı ve polis çağırdılar. Uzaklaştırma kararı çıktı. Boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit ediyor. 'Babanı ve kardeşini öldüreceğim. İstediğin yere git şikayetçi ol. Bugüne kadar ne yaptılar? 3-5 para cezası veriyorum sadece.' diyor."

F.S.'nin psikolojik olarak sağlıklı bir durumda olmadığını aktaran Sağır, evliliğini sonlandırmak ve ölmek istemediğini söyledi.

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