ABD'de yüklü borçlanma takvimi

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de yüklü borçlanma takvimi
ABD Hazinesi bu haftaki ihalelerle uzun vadeli tahvillere olan talebi deneyecek. ABD Hazinesi'nin bu hafta 125 milyar dolarlık borçlanma yapacağı tahmin ediliyor.

ABD Hazine tahvilleri geçen hafta Fed’den enflasyondaki iyileşmenin yetmediğini fakat faiz artışı yerine faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının tercih edileceği mesajı gelmesinin ardından tarım dışı istihdam artışının beklentilerin oldukça aşağısında kalması ile değerlenecek.

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışını masadan kaldırırken, kararlarına en hassas 2 yıllık tahviller yükselişlere öncülük etti. ABD 2 yıllık tahvil getirisi geçen haftayı yaklaşık 18 baz puan ekside geride bırakırken, 10 yıllıkların getirisi 16 baz puana yakın indi.

Yatırımcıların ilgisi daha çok kısa vadeli tahvillere yoğunlaşırken, ABD Hazinesi bu hafta 42 milyar dolarlık 10 yıl vadeli ve 25 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil ihalesi ile daha uzun vadeli tahvillere olan talebi deneyecek.

Ayrıca hükümet üç aylık geri ödeme ihalelerinin bir parçası olarak 58 milyar dolarlık üç yıllık tahvil satışı gerçekleştirecek. ABD Hazinesi böylelikle bu hafta toplam 125 milyar dolarlık borçlanma yapmış olacak.

Yaklaşık 385 milyar doları yöneten Western Asset Management’ta portföy yöneticisi Mark Lindbloom, istihdam raporu ve Powell’ın yorumlarının ardından 2 ve 5 yıllıkların daha uzun vadeli tahvilleri arkasında bırakacağını tahmin etti.

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