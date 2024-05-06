Şeyhin oğlu Avrupa’da lüks araçla gezerken görüntülendi. Milyonluk araçlar emrine amadeydi

Menzil Tarikatı lüks yaşamlarıyla yine gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce tarikat üyeleri, şeyhlerin oğullarının lüks araçlar ve yaşadıkları evlerle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bu kez şeyhlerden birinin oğlu Seyyid Fettah’ın oğlu Galip el Hüseyni’nin, Avrupa’da lüks araçla gezerken görüntülendi.

Şeyhin oğlunun korumalarla ve milyonluk araçlarla gezmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca videoda şeyhin oğlu kırmızı halıda ve güllerle karşılandı.

SÜREKLİ GÜNDEMDELER

Öte yandan daha önce de Menzil Şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp İngiltere’de paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Ayrıca şeyhin oğlu Ragıp, müridi tarafından açılan şemsiyle dikkat çekmişti.

Ayrıca menzil şeyhi en son lüks GMC arabasıyla görüntülenmişti. Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un cenazesi ise aralarında çakarlı ve tepe lambalı araçların da olduğu büyük bir konvoy ile Adıyaman'a götürülmüştü.

Diğer yandan Menzil Cemaati’nin Gavs olarak adlandırılan lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından tarikat içinde miras kavgaları da sürüyor.