Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmasından sonra çeşitli şartlara bağlı olarak ödenen evlilik tazminatı nikah tazminatı olarak da bilinir. Peki, evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?

EVLİLİK TAZMİNATI NEDİR?

Sadece kadınlara tanınan bir hak olarak bilinen evlilik tazminatı alabilmek için, evlilik nedeniyle işten ayrılma bu haktan yararlanmak için geçerli bir sebeptir.

Özetle evlenen bir kadının evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde aldığı tazminata evlilik kıdem tazminatı denir.

Nikah tazminatı olarak da bilinen evlilik tazminatı için 1476 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre bazı kurallar düzenlenmiştir.

Bir kadının evlilik tazminatı alabilmesi için, işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması, evlenmesi halinde 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile işten ayrılması ve evlilik sebebi ile işten çıktığını dilekçe ile işverenine bildirmesi gerekmektedir.

İşçinin, işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup, evlilik gibi fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye ödenmesi gereken para işveren tarafından karşılanmak zorundadır.

EVLİLİK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bir yıldan fazla süren süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır. Kişinin işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, aylık brüt maaşı, yıllık toplam brüt ikramiye, aylık brüt yemek ve ulaşım ücreti ve diğer brüt ödemeler yazılır ve buna göre kişinin alacağı evlilik tazminatı ortaya çıkarılır.

Özetle son alınan aylık maaş (brüt olarak ücret), çalışılan yıl ile çarpılır. Sonrasında ücrete yemek ve prim ücretleri de dâhil edilerek ödeme yapılır.

Evlilik tazminatına, evlenme tarihinden itibaren 1 yıl süresince başvura bilinmektedir. Ayrıca evlilik nedeniyle işten çıkan kadın çalışan, tekrar işe dönebilmektedir.

Evlilik tazminatı hesaplanırken kişi yıllık izin kullanmamışsa veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vb. gibi ücretleri varsa onu da almaktadır.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Ayrıca günümüzde gelişen teknoloji sayesinde evlilik tazminatı hesaplama işlemi internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.