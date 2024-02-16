Eyfel Kulesi'nin etrafı Eminönü'ne döndü

Kaynak: Haber Merkezi Merve Elçi
Eyfel Kulesi'nin etrafı Eminönü'ne döndü
Sosyal medyada paylaşılan Eyfel Kulesi’nin çevresinde çekilmiş görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan, Paris'te bulunan Eyfel Kulesi’nin etrafında çekilmiş görüntüler, herkesi hayrete düşürdü. Görüntülerde, Eyfel Kulesi’nin etrafında hediyelik eşya ve yiyecek satmakta olan sokak satıcıları yer alırken söz konusu video vatandaşlarda, Paris’in Eminönü’ne benzediği düşüncesinin canlanmasına neden oldu.

Söz konusu görüntülerde, sokak satıcılarının, Eyfel Kulesi’nin önünde; döner, kestane gibi yiyecekler ve çeşitli hediyelik eşyalar sattığı görülüyor. Satıcıların göçmen olduğu düşünülüyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere, vatandaşlardan da tepkiler geldi. Çoğunlukla, görüntülerin hoş olmadığını belirten vatandaşlar, ünlü Eyfel Kulesi’nin çevresinin dönüştüğü hali eleştirdi.

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