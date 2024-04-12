Eminönü'nün haline bakın Hindistan gibi

Ramazan Bayramını ve havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı. Ulaşımında bedava olmasıyla turistlerinde bolca akın ettiği Eminönü’nde insan trafiği oluştu. Yoğun kalabalık Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda izdiham yarattı.

"BURASI HİNDİSTAN MI?"

Bölgede "İğne atsan yere düşmeyecek" türden bir insan kalabalığı oluşurken vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Eminönü’nde yaşanan yoğun kalabalık kameralara yansıdı. Kalabalığı gören sosyal medya kullanıcıları “Burası Hindistan mı?” yorumunu yaptı.