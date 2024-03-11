Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede

Kaynak: İHA
Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede
Sakarya’da "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 IŞİD şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da "Bozdoğan-11" operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü IŞİD’e maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 33 şüpheli eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Yenikent Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için gönderilen şahıslar, buradan adliyeye sevk edildi.

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