Eymen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Eymen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eymen ne demek? Eymen isminin anlamı nedir?

EYMEN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eymen ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekilde:

- Daha uğurlu, daha bereketli.

- Sağ tarafta olan.

- Dürüst insan.

EYMEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de (Meryem Suresi 52. Ayet, Taha Suresi 80. Ayet ve Kasas Suresi 30. Ayet) geçmektedir ve Eymen ismini koymak caizdir.

EYMEN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Eymen adına sahip olan kişiler için güvenlik duygusu oldukça önemlidir. Güvenli görmedikleri ortamlarda uzun süre kalmazlar. İş arkadaşlarına ve yaptığı işe sonsuz bir bağlılık gösterirler. Bu yüzden iş hayatını adeta bir aile ortamına çevirirler.

Eymen isimli kişiler duyguları ile hareket ederler, 6. hisleri çok kuvvetlidir. Bazı zamanlarda aşırı duygusal ve hassas bir tavır takınabilirler.

Kriz ve gergin ortamlardan kaçınırlar. Hoşgörülü, hümanist ve yardımsever insanlardır.