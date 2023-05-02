EYT’liler kıdem tazminatı mağduru oldu

Gerçekgündem’de yer alan habere göre, Kütahya'da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden emekli olan işçiler, EYT'den dolayı emekli olduklarını ancak, iş verenin kıdem tazminatlarını 6 taksitte ödeme vadinin kendilerini mağdur ettiğini dile getirdiler.

İşçiler, Kütahya Zafer Meydanı'nda pankartlarla eylem yaparak yetkililerin iş veren ile işçiler arasındaki probleminin çözümü hususunda atım atmalarını istediler.

Kütahya Porselen'den EYT ile emekli olan Süleyman Küreşen, "Ben Kütahya Porselen çalışanıyım. Yaklaşık 10 yıldır üretim bölümünde çalışıyorum. Bize şubat ayında haklarımız ödenmek şartıyla tazminatlı bir şekilde çıkış verildi. Biz, 'Tamam, haklarımızı alacak isek çıkalım' dedik ve ayrıldık 23 Şubat tarihinde ben işten ayrıldım. Noter aracılığı ile ihtarımızı çektik. Bir ay içinde ihbar tazminatlarımız ödendi. '2 ay içinde de tazminatlarınız yatacak' diyerek bizi 30 Nisan’a kadar oyaladılar. 30 Nisan’da 5 eşit taksitlerle ödenmek şartıyla maaşlarımıza dün 5’te 1 para yatırıldı” diye konuştu.

"TAZMİNATLARIMIZI 5'E, 6'YA BÖLMÜŞLER"

Duruma isyan eden emekli işçi Metin Cengiz, "Biz burada haklarımızı istiyoruz. Bize noter huzurunda imza attırdılar. Noterde imza atarken sözleşmeyi hiç okutturmadılar, önünü bile kapattılar. Tazminatlarımızın bir kısmını aldık, 5’e, 6’ya bölmüşler. Bütün buradan yetkililere sesleniyorum, Lütfen haklarımızı versinler, biz işe dönmez istemiyoruz" diye konuştu.