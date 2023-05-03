EYT’lilerin çilesi bitmiyor. Bu SMS geldiyse dikkat. Mesajı alanlar soluğu SGK’da aldı

Prim gün sayıları dolmasına rağmen emeklilik başvuruları reddedilen EYT’liler isyan etti... Vatandaşlar bugün almaya başladıkları SMS ile neye uğradığı şaşırdı....

EYT’lilerin çilesi bitmiyor. Bu SMS geldiyse dikkat. Mesajı alanlar soluğu SGK’da aldı

EYT prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan binlerce insan yeni kademeli prim gün düzenlemesi ile emekli olmayı bekliyor.

EYT prim gün sayısı dolmuş vatandaşlar bugün almaya başladıkları SMS ile neye uğradığı şaşırdı.

EYT ŞOKA UĞRATAN SMS! GELEN SGK'YA KOŞUYOR

Milli Gazete’nin haberine göre, emeklilik başvuru yapan EYT’li bazı vatandaşların cep telefonlarına prim gün sayılarını doldurmalarına rağmen emekli olamayacaklarına dair bir SMS geldi.

Mesajı alanlar vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı.

EYT PRİM GÜN SAYISI DOLMASINA RAĞMEN RET MESAJI GELİYOR...

İstanbul’da Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giden EYT’lilerden iki vatandaş kameralara duruma ilişkin tepki gösterdi.

Prim gün sayılarının tam olduğunu hatta fazlalık olduğu vurgulayan EYT’li vatandaş saatlerdir bilgi almak için SGK’da beklediklerini söyledi.

Maltepe SGK’ya gelen bir diğer EYT’li vatandaş kendisine gelen mesajı gösterdi. Söz konusu mesajda, “Kurumumuza yapılan talebin incelenmesi sonucunda prim gün sayınız eksik olduğu anlaşılmıştır. Aylık bağlama şartları gerçekleşmediğinden aylık bağlanmasına ilişkin talebiniz reddedilmiştir.” denildi.

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Mesaj gelen EYT’li vatandaş, “5 bin 873 gün primim var. 52 gün fazlam var. Telefonla bilgi verileceği söylendi.” dedi.

Bir diğer mağdur EYT'li vatandaş ise, “Bugün SGK’dan bir mesaj geldi bana. Prim gün sayısı dolu olmasına rağmen, 25 yıl doldurmama rağmen eksik gün var diye mesaj geldi. Şuanda 3 saattir buradayım. Mağduriyetimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir cevap alamadan gidiyoruz.” dedi.

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