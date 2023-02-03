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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

EYT kapsamındakilerin ortalama yaşının 48 olduğunu dile getiren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Teklif, gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da görüşülecek" diyerek yasalaşacağı net tarihi açıkladı.

Galeri Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:32
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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Milli Gazete'nin haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Aralık 2022'de EYT konusunda yaptığı açıklama doğrultusunda 8 Eylül 1998 öncesi sistemde bulunan 4A, 4B, 4C'li toplam sigortalı sayısının 4 milyon 787 bin 297 olduğunu söyledi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Elitaş, 'Bunların arasında 2023 yılı içinde emekli olacak sigortalı sayısı 2 milyon 246 bin 378; yaş hariç diğer şartları ileride dolduracak sigortalılar 2 milyon 540 bin 919.' dedi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde 50'ye yakın kısmının 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanacağını belirten Elitaş, 4A kapsamında olanların 1 milyon 661 bin, 4B kapsamında olanlar 88 bin 626, 4C kapsamında olanların ise 496 bin 151 kişi olduğunu aktardı.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Tahminlere göre, 4A kapsamında 1 milyon 661 bin kişinin önemli bir kısmının, 2017'de taşerondan kadroya geçenler olduğunu anlatan Elitaş, 'Şu andaki rakam 750 bin civarında. Bunların ne kadarının EYT'li olduğu konusunda belediyelerde oldukları için tam fikir sahibi değiliz' dedi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Elitaş 'Belediyelerde 400 bin, kamuda da yaklaşık 300 bin civarında taşerondan kadroya geçen var. Şahıslar adına yapılan simülasyonda 2 milyon 246 bin kişi içinde ne kadarının, taşerondan kadroya geçenler kapsamında olduğunu ayırmak biraz zor.' ifadelerini kullandı.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

EYT kapsamındaki 2 milyon 246 bin kişinin cinsiyet dağılımını paylaşan Elitaş, '4A kapsamında 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek çalışanımız var. 

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

4B kapsamında yani Bağ-Kur'lu olanlar; 10 bin 645 kadın, 77 bin 981 erkek. 4C kapsamında kamuda çalışanlara baktığımızda 187 bin 933 kadın, 308 bin 218 erkek.' dedi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

EYT kapsamındakilerin ortalama yaşının 48 olduğunu dile getiren Elitaş, 'Teklifin, gelecek hafta salı günü Genel Kurulda görüşmelerine başlayacağız. Muhtemelen aynı gün yasalaştırırız. 

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı'mız en yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlarsa muhtemelen mart ayı içinde SGK bunların emeklilik işlemlerine başlamış olacak' diye konuştu.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Elitaş 'Mart ayından itibaren aylıklarını alacaklar. Aylık bağlama belki teknik nedenlerden dolayı gecikebilir. 20 gün sonra aldı diyelim, bir önceki ayı toplu olarak alacak. Ödemelerde gecikme olmasına rağmen hak kaybını getirilmiyor.' bilgisini verdi.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Aralık 2022'de EYT konusunda 'Yaş kısıtı olmayacak.' dediği andan itibaren vatandaşların büyük bir kısmının borçlanma yapmak için 28-29-30-31 Aralık'ta SGK'ye müracaat ettiğini anımsattı.

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Elitaş, 'Bu 4 günlük süre içinde 1 milyon 100 bin kişi SGK'ye müracaat ederek borçlanma için tahakkukta bulundu.

14/18
EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

4 gün içinde tahakkuk 44 milyar lira ama tahsilat olmadı. Şubat ayının sonuna doğru ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar. 

15/18
EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

4 milyon 787 bin kişi içinde 'Biz Emeklilikte Yaşa Takıldık' diyen bir kesim, 'Bizi hemen emekli edin.' diyor ama taşerondan kadroya geçen 750 bin kişi de 'Emekli olmak istemiyoruz.' diyor.' ifadelerini kullandı.

16/18
EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

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EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

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