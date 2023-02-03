﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı

Tahminlere göre, 4A kapsamında 1 milyon 661 bin kişinin önemli bir kısmının, 2017'de taşerondan kadroya geçenler olduğunu anlatan Elitaş, 'Şu andaki rakam 750 bin civarında. Bunların ne kadarının EYT'li olduğu konusunda belediyelerde oldukları için tam fikir sahibi değiliz' dedi.