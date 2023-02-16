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SGK uzmanı yeni gelişmeyi açıkladı. Son 3 yılda en az 600 gün primi olanlar dikkat

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim dolduran ve işsizlik maaşı alabilecek vatandaşlarla ilgili gelişmeyi ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu...

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:55
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Son 3 yılda en az 600 gün primi olanlar dikkat. SGK uzmanı yeni gelişmeyi açıkladı.

SGK uzmanı yeni gelişmeyi açıkladı. Son 3 yılda en az 600 gün primi olanlar dikkat
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Depremde işlerini kaybedenlerle ilgili olarak SGK'dan yeni bir ödeme haberi geldi.

SGK UZMANI YENİ GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Aynı zamanda Türkiye'de işsizlik maaşı alan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeyi ünlü SGK uzmanı duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremde işini kaybedip işsiz kalanlar, Son 3 yılda en az 600 gün primi varsa, 600-899 günü olanlar 6 ay, 900-1079 günü olanlar 8 ay, 1080 günü olanlar 10 ay İŞSİZLİK MAAŞI alır, sağlıktan yararlanır. Bu dönemler için işsizlik maaşı en az 3.012TL ile en fazla 6.025 TL arasıdır." ifadelerine yer verdi.

SGK uzmanı tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında ise detayları sadeleştirmek gerekirse;

Son 3 yılda en az 600 prim günü şartını sağlayanlar depremde işlerini kaybetmeleri durumunda;

  • 600 - 899 gün arasında 6 ay
  • 900 - 1079 gün arasında 8 ay
  • 1080 günü olanlar ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecek.

Buna göre ise en az 6 aylık periyotta aylık 3 bin 12 TL ödeme alabilecek olan vatandaşlar 1080 gün üstünde prim günü olmaları durumunda ise aylık 6 bin 25 TL ödeme alabilecekler.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı başka bir deyişle işsizlik ödeneği; sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları taşımalarıyla kaydıyla işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeye denir. Her işten çıkarılan kişi işsizlik maaşı alamaz.

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