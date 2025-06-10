Eyüpsultan Belediyesi'nden sessiz dostlara destek

Kaynak: ANKA
Eyüpsultan Belediyesi'nden sessiz dostlara destek

Eyüpsultan Belediyesi, mayıs ayında sokak hayvanlarına yönelik muayene, tedavi, kısırlaştırma, beslenme ve sahiplendirme gibi pek çok alanda hizmet verdi.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, mayıs ayı boyunca sokak hayvanlarına yönelik bir dizi çalışma yürüttü. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden beslemeye, sahiplendirmeden koruyucu uygulamalara kadar pek çok alanda örnek adımlar atıldı.

830 HAYVAN MUAYENE VE TEDAVİ EDİLDİ

Mayıs ayında 830 can dostun muayene ve tedavisi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 528 hayvana iç ve dış parazit uygulaması yapılırken, 194 hayvana mikroçip takıldı; 160 hayvan kuduz aşısı oldu, 154 hayvan ise kısırlaştırıldı.

10 PATİLİ DOST YENİ YUVASINA KAVUŞTURULDU

Eyüpsultan’da sahiplendirme çalışmaları da hız kesmeden devam etti. Mayıs ayında 10 patili dost sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

BESLENME DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Sokakta yaşayan can dostların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla ise 960 kilogramı köpek, 490 kilogramı kedi maması olmak üzere toplam bin 450 kilogram mama dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden sessiz dostlara destek

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