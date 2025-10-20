Olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi'nde yaşandı.
Vatan Tramvay Durağı yanındaki boş alanda konakladığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis timleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, çadır içinde hareketsiz halde bulunan Tunçbağ'ın öldüğü tespit edildi.
Olay yeri ekiplerinin araştırması tamamlandıktan sonra cenaze Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Ölüm sebebine dair net bilgi, otopsi raporuyla netleşecek.
Ayrıca, Tunçbağ'ın geçmişte dilencilik nedeniyle para cezası aldığı belirtildi. Ölümüne dair soruşturma devam ediyor.