Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da narkotik şube ekipleri tarafından Eyüpsultan’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Eyüpsultan’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen H.K. isimli şüpheli şahıs Gaziosmanpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ettiği adreste yapılan aramada satışa hazır durumda 46 parça halinde 87,58 gram narkotik madde, 489 adet klipsli paket, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 127 adet farklı çaplarda fişek ile 940 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw146339-01.jpg

Son Haberler
Bankalar harekete geçti: Maaştan bile fazla. Şartlar belli oldu Ekonomi
Bankalar harekete geçti: Maaştan bile fazla. Şartlar belli oldu
Kulübeye hapsolan Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor Spor
Kulübeye hapsolan Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor
Okulda yangın çıktı, veliler korku dolu anlar yaşadı Gündem
Okulda yangın çıktı, veliler korku dolu anlar yaşadı
Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı Sağlık
Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı
Otomobil yayaya çarptı Gündem
Otomobil yayaya çarptı
İnteraktif vergi dairesinde geçen yıl milyonlarca işlem yapıldı Ekonomi
İnteraktif vergi dairesinde geçen yıl milyonlarca işlem yapıldı
Okul servisi tarlaya uçtu Gündem
Okul servisi tarlaya uçtu