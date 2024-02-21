Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Eyüpsultan’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen H.K. isimli şüpheli şahıs Gaziosmanpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ettiği adreste yapılan aramada satışa hazır durumda 46 parça halinde 87,58 gram narkotik madde, 489 adet klipsli paket, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 127 adet farklı çaplarda fişek ile 940 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.