Eyüpsultan’da yangın. 6 katlı bina alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da yangın. 6 katlı bina alev topuna döndü
İstanbul Eyüpsultan’da, 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede yangın çıktı. Çıkan yangın binaya sıçradı.

Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak’ta meydana gelen olayda, 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kıraathaneyi sardı, daha sonra ise binaya sıçradı.

aw151781-03.jpgBinanın dış cephesini saran alevle binaya hasar verirken, yangın yandaki binaya da zarar verdi. Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarı atarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. İki binanın dış cephesi hasar görürken kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldığı iletildi.

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