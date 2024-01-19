Eyüp’te bir evin fiyatı 15 milyon lirayken İngiltere’de bakın kaç para veriliyor? Bu haberi okuyunca Avrupa’dan ev almak isteyeceksiniz

Kredi faizlerindeki artış, döviz kurundaki yükseliş ve inşaat maliyetlerinin sürekli zamlanması Türkiye’de konut fiyatlarını sürekli yukarı çekiyor. Konut satışları Türkiye’de düşerken yatırımcıların hedefini yurt dışına koyduğu ortaya çıktı.

Ekonomim’de yer alan habere göre yurt dışından konut almaya çalışan yatırımcıların birinci tercihi ise İngiltere oldu.

İstanbul Eyüp’te ortalama bir evin fiyatı 9 milyon ile 15 milyon lira arasında değişirken İngiltere’de ise yeni bir evin satış fiyatının 4.5 milyon liraya gelmesi dikkat çekiyor.

YURT DIŞI YATIRIMINI DAHA CAZİP HALE GETİRDİ

Yatırım yaparken amortisman sürelerinin kişinin tercihinde büyük rol oynadığını belirten Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, “İngiltere'deki projelerin Türkiye'deki eşdeğerlerine aynı parayı harcadıklarında yüzde 65'in üzerinde kira getirisi elde edilebilir. Bu durum Türkiye'de artan konut fiyatları karşısında yurt dışı yatırımını daha cazip hale getirdi. Türkiye fiyatlarıyla yurt dışında ev sahibi olabilirsiniz. İngiltere'de ev satın almak yatırımcılar için daha mantıklı geliyor. Ev fiyatları düşük olduğu için kira getirisi daha yüksek ve ev fiyatlarının artma potansiyeli daha fazla. Bu durumda İstanbul'da bir evin kendini amorti etmesi uzun yıllar alırken, İngiltere'de bu çok daha hızlıdır" dedi.

"4.5 Milyon TL’ye Türkiye’de alacağınız bir evin ortalama kira getirisi 15 - 16 bin civarında seyrediyor." diyen Jeffery, "İngiltere’de ise aynı fiyata alacağınız evin kısa dönem kira getirisi ise daha yüksek düzeyde seyrediyor. Örneğin Eyüp’te 9-15 milyon lira civarında bir daire fiyatına; Bradford civarında 4.5 milyon liranın altında yeni inşa edilmiş bir daire bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yurt dışında yatırımı daha cazip hale getiriyor. İngiltere’deki kanuni düzen ve avukatlar üzerinden tamamen hukuki olarak devam eden süreç yatırımcıların güvenini kazanıyor ve talebini arttırıyor.” ifadelerini kullandı.

Jeffery, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımcı için güven ve İstikrar büyük önem taşıyor. Kişi, yatırımının geri dönüşümünü somut olarak görmek ister. İngiltere’nin en büyük tercih sebepleri arasında sterlinle kira getirisi elde etmek ve özellikle kuzey bölgesinde erişilebilir fiyatla konut sahibi olabilmek etkili.”