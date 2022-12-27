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  • Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı

Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 2023 yılında da Rusya Ukrayna savaşının devam edeceğini, bazı ülkelerin de savaş aşamasına geleceğini yazdı. Kassandra, salgın hastalıkların devam edeceğini belirtti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 07:46
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Eyvah diyerek yüzünü elleriyle kapattı. Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı

Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
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2023 yılının 2022 yılına aratacağını belirten Kassandra, Rusya Ukrayna savaşının devam edeceğini 3 ülkenin de savaş ortamı yaratmak için çabalayacağını açıkladı. Kassandra "Bu ülkeler sınırda kendi aralarında çatışmaya da girecekler. Ancak araya başka devletler girince savaş ortamı oluşmayacak" dedi.

ÇİN'DE KORONA VİRÜS SİL BAŞTAN

Çin'de korona virüsün mutasyona uğramış halinin can almaya devam edeceğini belirten Kassandra "Çin'de insanlar korona virüsün ilk başladığı günlerdeki gibi durumla karşılaşacaklar. İnsanlar kendilerini evlerine kapatacak. Hükümet de tekrar sokağa çıkma yasakları uygulayacak. Bu durum Avrupa dahil bir çok ülkenin korona virüs tedbirlerini tekrar elden geçirmesine neden olacak. Türkiye'de kapanma olur mu diye sorarsanız ben kapanmayı göremedim" diye konuştu.

UZAYLILARI DAHA SIK GÖRECEĞİZ

Yeni senede uzaylı istilası olmayacak ama insanlar UFO'larla daha çok karşılaşacak diyen Kassandra "UFO bildiğiniz gibi tanımlanamayan uçan neslere verilen ad. Ben bunlara uzaylı gemisi olarak onları adlandırıyorum. Bu UFO'larla pilot ve kaptanlar  daha sık karşılaşacak. O anları kemera kaydına da alacaklar. Gündeme bu net görüntüler bomba gibi düşecek. Bazı insanlar dünyayı istila edeceklerini buile ileri sürecek ama bu en azından bu sene gerçekleşmeyecek" dedi.

EN ŞANSLI 6 BURÇ

2023 yılında Koç, Oğlak, Kova ve Akrep burçlarının yüklü miktarda para kazanacağını belirten astrolog Kassandra "Aslan ve Terazi burçları da miras hesabı yapacak. Onlarda nasiplerini buradan bulacaklar" diye konuştu. Türkiye'de bir çok kişinin okumak ve çalışmak için yurt dışına gitme planları yapacağını belirten Kassandra "Yüzde 70 bu hayallerini gerçekleştirecek. Bazıları da evlenerek bu amacına ulaşacak. Türkiye ne olacak diye sorarsanız seçim hariç değişen bir şey olmayacak. Seçime kadar döviz yükselmeye TL tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam edecek" diye konuştu.

 

 

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