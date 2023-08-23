Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı

Ünlülerin astroloğu Kassandra Türkiye'de gündeminin çok yoğun geçeceği bir döneme girildiğini açıkladı. Kassandra Merkez Bankası faiz kararını önceden görebilmek için istihareye yattığını açıkladı.

Kassandra "Kendimi özel bir bankanın önünde buldum. İçerisi doluydu. Herkes yatıracağı paranın hesabını yapıyordu. Bankta sıra numarasının yanmasını bekleyen emekli bir çiftin yanında oturdum. Merhabalaştıktan sonra sohbete başladık. Maaşıyla geçinemediğini söyleyen kişi tarlasını sattığını gelen parayla maaşına takviye yapacağını söyledi. Sonra da artık ayda bir de olsa löp etten çekilmiş kıyma alıp doyuncaya kadar yiyebileceğiz" dedi.

Aynı çift "Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti. Şimdi yüzde 20 oldu. Alacağımız para atla deve değil ama isteklerimizi karşılayacak" diye konuştu.

Bu kararın emekli bir çifti sevindirdiğini söyleyen Kassandra "250 baz puan artışını gördüm. 250 biz puana kadar çıkar mı onu hep birlikte yarın göreceğiz. İnsanların faizin artırılmasına bakışı olumluydu. Onların mutluluğu benim de mutlu olmama yetti. Yatağımdan huzur içinde uyandım" dedi.

"HAYATİ KARAR ALINACAK"

Türkiye'de yaşanacak gelişmeler için de istihareye yattığını belirten Kassandra "Rüyamda kendimi bir tarlanın ortasında buldum. Kurumuş tarlanın her tarafı sarı otlarla kaplıydı. İlerlerken otlar haşur huşur sesler çıkmasınca neden oluyordu" diye konuştu.

Tarlada ilerlemeye devam ettiğini belirten Kassandra "1 saate kadar yürüdükten sonra ülkemize kaçak olarak giren sığınmacılarla karşılaştım. İçlerinden biri Türkçe biliyordu. Selamlaştıktan sonra konuştuk. Tek çarelerinin Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye gelmek olduğunu söyledi" dedi.

Rahat bir yaşam için sınırı geçtiklerini Kassandra'ya açıklayan sığınmacı "Zorlu bir yolculuk yapıyoruz. Tek teselli kaynağımız bir tek askerle bile karşılaşmadan buradan rahat bir şekilde ilerleyip şehir merkezlerine ulaşıyoruz. Orada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul başta olmak üzere bir çok şehre dağlıyoruz" diye konuştular.

Kassandra "Özellikle büyükşehirlerde akraba ve yakınlarımızı yakalamaya başladılar. Bir kaç gün içinde de sınır dışı edildiler. Türk hükümeti çok katı kurallara imza atacak. Sınırdan geçişler imkansızlaşacak. Özellikle Suriye ve Afgan uyruklular için zor bir dönem başlayacak. Bu kararın alınmasında yerel seçimlerin önemli rol oynadığını öğrendik. Ama seçim bitince yakalananlar bile yine Türkiye'ye gelecek. Avrupa'ya gidemeyenler büyükşehirlerde yaşaıyacak" dedi.

Gerçekten de ortalık sığınmacıdan geçilmiyor. Metrobüste, otobüste, metroda kısacası her yerdeler. Bu sınırdışı kararı da beni mutlu etti ve yine huzur içinde uyandım.