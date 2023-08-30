Kassandra Süper Mavi Ay'da yaşanacakları açıkladı

Süper Mavi Ay'ın bu gece yarısından sonra başlayıp 31 Ağustos gece yarısında sona ereceğini belirten Kassandra "Bunun etkisi bir süre sürecek. Türkiye'de de etkisini hissettirecek. Depremler ve denizde kazalar olabilir" dedi.

Kassandra Süper Mavi Ay'da yaşanacakları açıkladı

Ünlülerin astroloğu Kassandra "2023 Süper Mavi Ay'ı 30-31 Ağustos gecesi meydana gelecek. Bu gece yarısından sonra başlayacak ve perşembe sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Ay, bir ay içinde Dünya'ya olabildiğince yakın olduğundan normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek.
Aynı gün Ay, Satürn gezegenine yaklaşacak. Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler" dedi.

"Dolunay döneminde duygusal hassasiyetler zirve yapacak" diyen Kassandra "Karşınızdaki kişinin morali bozulduğunda dolunayın etkisiyle devreye gireceksiniz. O kişiyi teskin etmek için elinizden geleni yapacaksınız. Ancak dolunay ya sizin ya da karşınızdaki kişinin kırıcı tutum sergilemesine neden olacak" diye konuştu.

"YANLIŞ KARARLAR ALABİLİRSİNİZ"

Hiç rüya görmediğini ileri süren kişilerin bile gördüğü rüyayı hatırlayacağını belirten Kassandra "Daha önce yaptığınız hataları gözden geçireceksiniz. Keşke yapmasaydım diyeceksiniz. Adeta huzursuz olmanıza neden olan olayları tekrar hatırlayacaksınız. Bu size güç verecek. Korkunuzun üstüne gideceksiniz. Çözüm yollları arayacaksınız. Acaba yanlış mı yaparım dediğiniz olayları gerçekleştirmek için adım atacaksınız" dedi.

"Elbette işin içinde Satürn olduğundan dolayı bu dönem duygularımız ve hayallerimiz konusunda gerçekçi olmak zorundayız" diyen Kassandara "Süper Mavi Ay sizin yanlış kararlar verip uygulamanıza etken olacaktır. Bu ayda evinizde hesapta olmayan tadilat giderleri de oluşacaktır. Bunlar bütçenizde giderler oluşturacaktır" diye konuştu.

Su baskınları, gemi kazaları, depremler yaşanabilir" diyen Kassandra "Su ile sıkıntılar da yaşanacaktır. Zehirlenme, salgın hastalıklar baş gösterebilir. Finansal olarak çok zorlu bir dönem sizleri bekliyor. Kısaca Süper Mavi Ay kabusunuz olacak" dedi.

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