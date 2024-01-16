Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Bu konu özellikle Ramazan ayında akşam ezanıyla birlikte orucunu açmak ve ilk namazı kılmak isteyenler tarafından sıkça sorulmaktadır. Ezan okunurken namaz kılmanın caiz olup olmadığı dini konularda araştırma yapanların da ilgisini çekmektedir.

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvaya göre, ezan okunurken namaz kılmanın sahih olduğu, ancak ezanı dinleyip bitmesini beklemenin daha faziletli olduğu belirtilmiştir.

Ezan okunurken namaz kılmanın şartları ve detayları ise şöyle açıklanmıştır...

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezan sesini duyup, ezan bitince namaza durmak çok güzeldir. Fakat ezan sürerken namaza başlayanın da namazı sahihtir. Asıl olan namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Vakit girince ezan okunmasa da veya ezan okunurken de namaz kılınabilir.

İslam dünyası için beş vakit namaz emredilmiştir. Bunlara ilaveten Cuma namazı da farz sayılır.

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları evde de camide de eda edilebilir. Evde namaz kılanlar ezan duyulunca namaza hazırlanırken, ezan sırasında namaz kılmanın caiz olup olmadığını da merak ederler.

Ezan sırasında namaz kılınabilir mi? Diyanet'in görüşüne göre sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanları okunurken namaz kılınmasında bir sakınca var mıdır?

EZAN SIRASINDA NAMAZA DEVAM EDİLİR Mİ? (DİYANET FETVASI)

Sabah ve cuma namazları hariç namaz kılarken vaktin bitmesi o namazı iptal etmez.

Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmanın yasak olduğunu bildiren hadislere dayanarak İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasıyla kılınan namazın geçersiz olacağını belirtmiştir.

Ancak İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd kadar oturulduysa namazın geçerli olacağını söylemişlerdir.

(Kâsânî, Bedâî', I, 124; İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 397).

Diğer mezhepler de Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazının bir rekâtı kılınıp güneş doğsa veya ikindi namazının bir rekâtı kılınıp güneş batsa o namazın bitirileceğini ve sahih olacağını haber veren hadise (Buhârî, Mevâkit, 27) istinaden namaz kılarken vaktin bitmesinin o namazı iptal etmeyeceğini ifade etmişlerdir.

(İbn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 16-17).

Bu sebeple sabah namazında farklı görüşler olsa da bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi kılınan namazı iptal etmez.

KAZA NAMAZI KILARKEN EZAN SIRASINDA KAZA NAMAZINA DEVAM EDİLİR Mİ?

Kaza namazı kılarken herhangi bir vaktin ezanı okunsa da kaza namazına devam edilir.

Çünkü vakti kaçırılan namazların kaza edilmesi için belirli bir zaman yoktur. Kerâhet zamanları dışında her zaman kaza namazı kılınabilir.

Namaz kılmanın yasak olduğu bu zamanlar Ukbe b. Âmir'in rivayet ettiği hadiste şöyle açıklanmıştır:

"Resûlullah (s.a.s.), bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi gömmeyi yasakladı:

Güneşin doğuşundan bir veya iki mızrak boyu yükselinceye kadar, güneşin tam tepede olduğundan batıya kaymaya başlayıncaya kadar ve güneşin soluklaşmasından batıncaya kadar."

(Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Güneşin batmasına yakın kerâhet vaktinde, ancak o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ama ikindi namazını bu zamana kadar geciktirmek mazeretsiz olarak mekruhtur.

KILINAN NAMAZ TAMAMLANMADAN ÖNCE VAKİT BİTERSE BU NAMAZ GEÇERLİ MİDİR?

Sabah ve cuma namazları dışında namaz kılarken vaktin bitmesi o namazı geçersiz kılmaz.

Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmanın yasak olduğunu bildiren hadislere dayanarak İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasıyla kılınan namazın geçersiz olacağını belirtmiştir. Ancak İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd kadar oturulduysa namazın geçerli olacağını söylemişlerdir.

(Kâsânî, Bedâî', I, 124; İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 397). Diğer mezhepler de Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazının bir rekâtı kılınıp güneş doğsa veya ikindi namazının bir rekâtı kılınıp güneş batsa o namazın bitirileceğini ve sahih olacağını haber veren hadise (Buhârî, Mevâkit, 27) istinaden namaz kılarken vaktin bitmesinin o namazı geçersiz kılmayacağını ifade etmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 16-17).

Bu sebeple sabah namazında farklı görüşler olsa da bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi kılınan namazı geçersiz kılmaz.