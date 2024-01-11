Regaip kandilinde tesbih namazı bu mübarek gecede kılınan namazdır. Regaip kandilinde kandile niyet edilerek kılınan namaz günahların affı ve duaların kabulü için önemlidir Peki, Regaip Kandilinde nasıl namaz kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİL NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Regaip Kandili Tesbih Namazı, özel bir ibadettir ve bu mübarek gecede kılınan namazın adıdır. Tesbih namazı, özellikle Regaip Kandili'nde gerçekleştirilen ve dört rekâtten oluşan bir ibadettir.

REGAİP KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza başlamadan önce içten bir niyetle niyet edilir, ardından "Allahu Akbar" diyerek tekbir alınır.

Sübhâneke duasının ardından Fatiha ve bir sûre okunur. Daha sonra 15 kere tekbirle beraber "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Eûzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve sûre okunup, 10 kere tekbirle beraber "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbihat, rükûya varışta, rükûdan doğrulmada, birinci secdede, secdeden kalkışta ve ikinci secdede tekrarlanır.

İlk rekâtı tamamladıktan sonra ikinci rekâta kalkılır ve aynı şekilde 15 kere tesbih okunur.

İkinci rekâtın sonunda selam verilerek oturuşa geçilir. Geri kalan rekâtlar aynı ritüelle tekrarlanır.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmamalıdır. Sehiv secdesi gerektiren bir durum olması halinde, sehiv secdesi normal olarak yapılır, ancak bu secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.