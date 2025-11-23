En yakın takipçisi Manchester City'nin Newcastle United deplasmanında kaybetmesiyle puan farkını açma şansını yakalayan Arsenal, bu fırsatı tepmedi. Kuzey Londra derbisinde ezeli rakibi Tottenham'ı Emirates Stadyumu'nda konuk eden Topçular harika bir oyun ortaya koydu.

İlk yarıyı 36'da Trossard ve 41'de Eze'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Arsenal 46'da yine Eze ile farkı üçe çıkardı. Tottenham, 55'te çektiği ilk şutta Richarlison ile golü bularak farkı ikiye indirdi. Ancak Arsenal buna yanıt vermekte gecikmedi.

76. dakikada tekrar sahneye çıkan Eze Eze hat-trick'i tamamladı ve maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti. Bu galibiyetle puanını 29'a çıkaran Londra ekibi, ikinci Chelsea'nin 6 puan önünde. 18 puanlı Tottenham ise 9. sırada bulunuyor.