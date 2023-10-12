Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı tatil dönüşü görüntülendi. Gizli aşk belgelendi

Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Ezgi Eyüboğlu, aradığı aşkı sonunda buldu. Ünlü oyuncu, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fikret Fekeli karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Palalı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkı ise sonunda belgelendi. Ünlü çift, Amsterdam'da baş başa romantik bir tatil yaptı. İkili, sosyal medya hesaplarından renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin birlikte bir karelerini yayınlamaması dikkat çekti.

Eyüboğlu ile Furkan Palalı çifti tatil dönüşü ilk kez görüntülendi. MuhabirOnline tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte; 'Aşk yaramış', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.