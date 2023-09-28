F.Bahçe tarihi finalde. Asvel F.Bahçe maçının kanalı belli oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding Süper Kupa'da Fransa'nın Asvel takımı ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın kanalı belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
F.Bahçe tarihi finalde. Asvel F.Bahçe maçının kanalı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

FIBA EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Fransa'nın Asvel takımı bile bu akşam Avrupa Süper Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00'de başlayacak olan tarihi maçın ekrana geleceği kanal belli oldu.

Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğru Üniversitesi ise 2017 yılında Süper Kupa’da mücadele etmiş ancak kupayı kaldıramamıştı.

Bu akşam Fransa'da Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Fenerbahçe Televizyonu canlı olarak yayınlayacak.

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