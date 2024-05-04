‘Garson’un mikro SD kartı deşifre edildi: Emniyete FETÖ operasyonu

Kaynak: AA
‘Garson’un mikro SD kartı deşifre edildi: Emniyete FETÖ operasyonu
Ankara’daki ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD kart deşifre edildi. Karttan çıkan yeni bilgilerle Erzurum’daki emniyet personellerine işlem yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Ankara'daki "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda 11 emniyet personeline adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren, haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edilmiştir. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır."

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