F.Bahçe ve G.Saray'a iyi Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 aylık bilançolarını açıkladı.

Hürriyet'teki habere göre; Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Bir önceki açıkladığı kar ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe karını yüzde 150 artırmış oldu.

Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı.

Trabzonspor 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.

Galatasaray ise aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kar elde etti. Galatasaray bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.