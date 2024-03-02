F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Kaynak: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı, Bahreyn Grand Prix'i, Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı.
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 1

Sakhir bölgesindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden gerçekleştirildi.

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 2

Üç kez şampiyon olan Verstappen, yarışa "pole" pozisyonundan başladı ve 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle lider olarak bitirdi.

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 3

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 22.457 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz, liderin 25.110 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 4

Sezonun ikinci yarışı, Suudi Arabistan Grand Prix'i, 9 Mart'ta yapılacak.

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 5

Bahreyn Grand Prix'i sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanında ilk beş sıra şu şekilde oluştu:

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 6

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 18 puan
3. Carlos Sainz (İspanya): 15 puan
4. Charles Leclerc (Monako): 12 puan
5. George Russell (Büyük Britanya): 10 puan

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 7

Takımlar:

1. Red Bull: 44 puan
2. Ferrari: 27 puan
3. Mercedes: 16 puan
4. McLaren: 12 puan
5. Aston Martin: 3 puan

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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 8
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 9
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 10
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 11
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 12
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 13
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 14
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 15
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 16
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 17
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 18
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 19
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 20
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 21
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 22
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 23
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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı 24
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