F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Sakhir bölgesindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Üç kez şampiyon olan Verstappen, yarışa "pole" pozisyonundan başladı ve 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle lider olarak bitirdi.
Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 22.457 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz, liderin 25.110 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.
Sezonun ikinci yarışı, Suudi Arabistan Grand Prix'i, 9 Mart'ta yapılacak.
Bahreyn Grand Prix'i sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanında ilk beş sıra şu şekilde oluştu:
Pilotlar:
1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan2. Sergio Perez (Meksika): 18 puan3. Carlos Sainz (İspanya): 15 puan4. Charles Leclerc (Monako): 12 puan5. George Russell (Büyük Britanya): 10 puan
Takımlar:
1. Red Bull: 44 puan2. Ferrari: 27 puan3. Mercedes: 16 puan4. McLaren: 12 puan5. Aston Martin: 3 puan