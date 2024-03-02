Trabzonspor'da seçime 'yaşasın şeriat' damga vurdu. Söyleyen kişinin kimliği herkesi şaşırttı

Trabzonspor Divan Kurulu başkanlığı bugün yapılan seçim ile birlikte el değiştirdi.

MAHMUT ÖREN YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Mahmut Ören kullanılan 1166 oyun 613’ünü alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Başkanlık için yarışan diğer adaylardan Hayrettin Hacısalihoğlu 278, Emin Kahraman ise 233 oy aldı.

Görevi Mahmut Ören’e devredecek olan mevcut divan kurulu başkanı Ali Sürmen seçimin başlamasından önce çarpıcı ifadelerde bulundu.

TRABZONSPOR AFFETMEDİ

Geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından “Yaşasın Şeriat” sloganı atan Mehmet Fındıkçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Ali Sürmen, “Trabzonspor’da, “Yaşasın şeriat” şeklinde paylaşım yapan tribün liderimiz Mehmet Fındıkçı disipline sevk edildi. Bu hareket, hak anayasa suçudur ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç olmakla birlikte kulübümüzün tüzüğünün 7. maddesindeki kulübün amaçlarına aykırı davranıştır.” Dedi.

İSTİKLAL MARŞI'NDA ELLERİNİ CEBİNE ATMIŞTI

Trabzonspor tribün lideri Mehmet Fındıkçı daha önce de maç başlayacağı sırada İstiklal Marşı okunurken ellerini cebine atmış ve büyük tepki toplamıştı.