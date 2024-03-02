Burak Yılmaz'ın çılgına döndüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Kimse zaptedemedi

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında adeta çılgına döndü.
Çaykur Rizespor'un 2-0 öne geçtiği 85. dakikada Burak Yılmaz yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlarla sert bir tartışma yaşadı.
Etrafındakiler tarafından zaptedilmekte zorlanan Burak Yılmaz, taraftarlara karşılık verdi.
Burak Yılmaz'ın çok sinirlendiği görülürken, maçın hakemi Burak Pakkan'dan da kırmızı kartı gördü.
Kayserispor'daki yardımcılarının sakinleştirmeye çalıştığı Burak Yılmaz, saha kenarını terk ederek soyunma odasının yolunu tuttu.
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