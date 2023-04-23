FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak

İngiltere FA Cup yarı finalinde Manchester United, normal süresi 0-0 biten maçta Brighton'u penaltılarda yenerek Manchester City ile finalde karşılaşacak.

FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.

Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak. (AA)

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