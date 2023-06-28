Fabrikadan işçilerine dalga geçer gibi bayram hediyesi. Alan işçi şok geçirip isyan etti

Gaziantep’te bir ambalaj fabrikası, bünyesinde bir yıldan az çalışan işçilerine bayram ikramiyesi olarak “poşet” verdi. Verilen ikramiyeye işçiler tepki gösterirken durumun "onur kırıcı" olduğunu söyledi.

Fabrikadan işçilerine dalga geçer gibi bayram hediyesi. Alan işçi şok geçirip isyan etti

Gaziantep’te işçilere ilginç bir hediye verildi.

Bir yıl çalışma süresini dolduran işçilere ise 10 günlük çalışma ücreti tutarında ikramiye ödendi.

Bir yıl çalışma süresini doldurmamış işçilere ise bayram hediyesi olarak poşet verildi.

Yaşananları “ayrımcılık” olarak niteleyen işçiler ise “Kurban etlerini koyalım diye bize boş poşet verdiler ancak kurban kesebilmemiz için para vermediler” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, yaşananların “onur kırıcı” olduğunu belirtti. “Bayram ikramiyesi her işçinin hakkıdır” diyen Karaca, “Emekçiler çocuklarını sevindirmek için, misafirlerini ağırlayabilmek için bu ikramiyeleri dört gözle beklerler. Bu yıl Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Gaziantep’teki birçok fabrikada da bayram ikramiyesi konusunda birçok sorun yaşandı. Ambalaj fabrikasında da bir yılını doldurmamış işçilere bayram ikramiyesi yerine ürettikleri boş poşetlerden verildi” ifadelerini kullandı.

‘ONUR KIRICI’

Bir yılını dolduran işçilere ikramiye yatırıldığını ifade eden Karaca, şunları söyledi:

“Bu açıdan işçiler arasında ayrım yapılmış oldu. Asgari ücrete yapılan zammı işçiler henüz alamadı. Bu yüzden emekçiler bu bayrama zor koşullar altıda giriyor. İşçiler kurban kesmekte güçlük çekiyor. Evlerine aldıkları bir tatlı, çocuklarına verecekleri bayram harçlığı dahi onların bütçesini zorluyor. İşçilerin hakkı olan bayram ikramiyesi, işçilerin onurunu kıracak bir biçimde yapılması karşısında işçilerin ses çıkarması gerekiyor.”

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