İyi bayramlar Türkiye

Bugün yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı. Herkes sabahın erken saatlerinden beri sevdikleriyle kucaklaşıyor. İyi bayramlar Türkiyem…

İyi bayramlar Türkiye

Editör: Osmancan Erok

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında kutlanıyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran'da denk geldi. Caddelerde, araçlarda kurbanlıklar görülmeye başlandı.

Vatandaşlar sevdiklerine bayram mesajları gönderiyor, sosyal medyan paylaşımlar yapılıyor.

Mezarlıklarda günün ilk saatlerinden itibaren doldu.

Bayramlarda sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı bile.

İŞTE EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI:

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Mübarek Kurban Bayramı tüm kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

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Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah’a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, dua ise Yüce Allah’a gider nur olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle bayramınızı kutlarım.

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Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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