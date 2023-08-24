Facebook'un bir özelliği daha kaldırılıyor

Mesajlaşma uygulamasının temel özelliklerini sunan Facebook Messenger Lite'ın Eylül ayında kaldırılacağı duyuruldu.

Facebook'un bir özelliği daha kaldırılıyor

Messenger Lite eski Android telefonlara yönelik hafif bir mesajlaşma uygulaması olan ve yaklaşık 7 yıl piyasaya sürülen uygulamanın kaldırılacağı açıklandı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Uygulamanın özellikleri arasında mesaj, fotoğraf paylaşma ve grup sohbetleri gibi temel mesajlaşma da yer alıyordu. Bu özellik zaman içinde tüm telefonlar için kullanılabilir hale geldi, basitliği ve performansıyla kullanıcılar arasında popülerliğini korudu.

Meta, günümüz akıllı telefonların performansını göz önünde bulundurarak Lite uygulamasını kullanımdan kaldırdığını açıkladı. Uygulamayı 18 Eylül’de kapatacağını duyuran şirket, ayrıca kullanıcıları Messenger’a yönlendiren bir mesaj paylaştı.

Uygulamanın iptal edilmesinin başlıca nedenleri arasında Lite’ın kullanımının azalması ve yeni akıllı telefonların artan gücü yer alıyor. Artık çoğu telefon Messenger uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu da hafif bir uygulamaya yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

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