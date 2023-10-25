Faciadan dönüldü. Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Otobüsün şoförü, 15 yolcuyu son anda tahliye ederken, araç tamamen yandı.

Yangın Çubuk Beli’nde çıktı

Olay, saat 18.30 sularında Antalya Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. 35 PK 872 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför, durumu fark edince aracı kenara çekti ve yolcuları hızla indirdi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Yolcuların tahliyesinden kısa süre sonra yangın, otobüsün tamamını sardı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemedi. Yangın sonucunda otobüs hurdaya dönerken, yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.