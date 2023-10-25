Faciadan dönüldü. Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Antalya’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, büyük panik yarattı.

KAYNAK: DHA
Faciadan dönüldü. Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Otobüsün şoförü, 15 yolcuyu son anda tahliye ederken, araç tamamen yandı.

Yangın Çubuk Beli’nde çıktı

Olay, saat 18.30 sularında Antalya Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. 35 PK 872 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför, durumu fark edince aracı kenara çekti ve yolcuları hızla indirdi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Yolcuların tahliyesinden kısa süre sonra yangın, otobüsün tamamını sardı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemedi. Yangın sonucunda otobüs hurdaya dönerken, yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı