Fahiş fiyat ve stokçuluğa 1 yılda 602 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan ceza açıklaması.Bakanlık 2023 yılında otomotiv, emlak ve gıda sektörününde 18 bin 780 denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık açıklamasına göre işte bu denetimlerde 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

TRT'in haberine göre, akanlık, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranan ve haksız ticari uygulamaları, fiyat etiketi aykırılıklar bulunan ürünlere 842 milyon 402 bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Bilişim teknolojileri ve platform hizmetleriyle birlikte, sağlık hizmetleri, lojistik, sektörlerinde Rekabet Kurulu 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 TL idari para cezası uyguladı.

Piyasalarda adil ticaret ortamının sağlanması, tüketicilerin hakları ve menfaatleri korunacağı belirtilen açıklamada denetimlerin 2024'te de devam edeceği belirtildi.